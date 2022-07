Programma F1 | orari e tv GP Francia 2022 | palinsesto Sky e TV8 22-24 luglio

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo un meritato weekend di riposo torna il Mondiale di Formula Uno. Si entra nell’ultima doppietta prima delle vacanze agostane, per cui il mirino si sposta verso la Provenza, dove si svolgerà il Gran Premio di, dodicesimo appuntamento della stagione. Sul tracciato di Le Castellet sarà di scena la penultima tappa di questo mese dicosì intenso, prima della trasferta all’Hungaroring per il Gran Premio di Ungheria della prossima settimana. Dopo aver messo in archivio il vibrante Gran Premio d’Austria del Red Bull Ring, sul tracciato del Paul Ricard vedremo nuovamente in scena il duello tra Ferrari e Red Bull, con la Mercedes che proverà a sfruttare il lay-out della pista transalpina per tornare protagonisti, senza dimenticare che la Alpine correrà in casa e cercherà di ben figurare. Ci attende una sfida senza ...

