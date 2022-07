Porsche - Tutte le Taycan aggiornate al MY 2023 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un primo aggiornamento sul software della Porsche Taycan era stato effettuato l'estate scorsa. E un altro, altrettanto corposo, arriva ora, e riguarda tutti gli esemplari venduti, Tutte le varianti del modello consegnate sin dall'inizio (per l'Italia, sono circa 1.500 esemplari a partire da febbraio 2020). Così, senza spendere un euro, i proprietari della prima Porsche Bev di serie potranno portare, a partire dal 25 luglio, la propria auto presso le officine autorizzate e farla aggiornare come software al livello del Model year 2023. Ampio spettro. L'intervento riguarderà molti settori, come spiega Kevin Giek, Vice presidente responsabile della gamma Taycan: Questo Model year dice il dirigente, rappresenta il più grande miglioramento che potevamo offrire ai clienti. Le funzioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un primo aggiornamento sul software dellaera stato effettuato l'estate scorsa. E un altro, altrettanto corposo, arriva ora, e riguarda tutti gli esemplari venduti,le varianti del modello consegnate sin dall'inizio (per l'Italia, sono circa 1.500 esemplari a partire da febbraio 2020). Così, senza spendere un euro, i proprietari della primaBev di serie potranno portare, a partire dal 25 luglio, la propria auto presso le officine autorizzate e farla aggiornare come software al livello del Model year. Ampio spettro. L'intervento riguarderà molti settori, come spiega Kevin Giek, Vice presidente responsabile della gamma: Questo Model year dice il dirigente, rappresenta il più grande miglioramento che potevamo offrire ai clienti. Le funzioni ...

