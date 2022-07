Noi con i nervi a pezzi per il vaccino (Di mercoledì 20 luglio 2022) In alcuni casi le iniezioni anti-Covid hanno causato danni alle fibre nervose periferiche. In parole semplici: dolori e infiammazioni in tutto il corpo, tachicardia, difficoltà nei movimenti. Parlano a Panorama coloro che stanno soffrendo per questi effetti collaterali sottovalutati. E per i quali i medici non hanno ancora cure efficaci. Hanno tutti sofferto di anomalie alle fibre nervose periferiche, però ai medici sembrano interessare solo i pazienti con long Covid, gli effetti a lungo termine della malattia. Gli altri, i «danneggiati da vaccino» che non riescono a farsi riconoscere la correlazione malgrado presentino lo stesso processo infiammatorio immunomediato, legato a una regolazione alterata del sistema immunitario, «bruciano» in silenzio. La neuropatia delle piccole fibre, ovvero la cattiva funzionalità dei nervi periferici che colpisce quei ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 luglio 2022) In alcuni casi le iniezioni anti-Covid hanno causato danni alle fibre nervose periferiche. In parole semplici: dolori e infiammazioni in tutto il corpo, tachicardia, difficoltà nei movimenti. Parlano a Panorama coloro che stanno soffrendo per questi effetti collaterali sottovalutati. E per i quali i medici non hanno ancora cure efficaci. Hanno tutti sofferto di anomalie alle fibre nervose periferiche, però ai medici sembrano interessare solo i pazienti con long Covid, gli effetti a lungo termine della malattia. Gli altri, i «danneggiati da» che non riescono a farsi riconoscere la correlazione malgrado presentino lo stesso processo infiammatorio immunomediato, legato a una regolazione alterata del sistema immunitario, «bruciano» in silenzio. La neuropatia delle piccole fibre, ovvero la cattiva funzionalità deiperiferici che colpisce quei ...

