Meteo mercoledì: caldo in intensificazione, bollino rosso in molte città e notti insonni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Fino a mercoledì l'anticiclone africano si spingerà prevalentemente sull'Europa centrale e settentrionale lambendo solo l'Italia con la sua parte più calda. Sul nostro Paese le temperature saranno superiori alle medie stagionali ma non raggiungeranno valori estremi salvo che localmente. Qualche punta di 39-40°C sarà possibile nell'entroterra delle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio ma saranno casi isolati, mentre altrove ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C ma con tassi di umidità che localmente potranno rendere la calura davvero opprimente soprattutto in serata e nel corso della notte nelle grandi città della costa e di pianura. Meteo MERCOLEDI' 20 LUGLIO. Al Nord: Cielo sereno o poco nuvoloso salvo instabilità diurna sulle Alpi, con ...

