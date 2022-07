Matteo va in vacanza e non torna più: lo trovano morto nella piscina (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ giallo sulla morte di un giovane italiano trovato senza vita nella piscina di un resort in Thailandia. Il ragazzo era lì in vacanza. Si è conclusa in tragedia la vacanza di Matteo Francesco Roppo, tecnico informatico di 34 anni. Il giovane è stato trovato morto in Thailandia nella piscina del Resort dove si trovava in vacanza insieme alla fidanzata, una ragazza di origini russe. Il dramma è avvenuto a Kho Phangan Surat Thani, un’isola nel sud-est del Paese. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso del 34enne: si dovrà attendere l’arrivo del referto medico dalla Thailandia. Le autorità locali hanno disposto, di prassi, l’autopsia. Per gli esiti ci potrebbero volere anche due mesi. Due mesi durante i ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ giallo sulla morte di un giovane italiano trovato senza vitadi un resort in Thailandia. Il ragazzo era lì in. Si è conclusa in tragedia ladiFrancesco Roppo, tecnico informatico di 34 anni. Il giovane è stato trovatoin Thailandiadel Resort dove si trovava ininsieme alla fidanzata, una ragazza di origini russe. Il dramma è avvenuto a Kho Phangan Surat Thani, un’isola nel sud-est del Paese. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso del 34enne: si dovrà attendere l’arrivo del referto medico dalla Thailandia. Le autorità locali hanno disposto, di prassi, l’autopsia. Per gli esiti ci potrebbero volere anche due mesi. Due mesi durante i ...

