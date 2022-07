Ma è un funerale? Danilo Toninelli in aula così | i grillini lo sfottono

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ironia inal Senato, dovenon passa inosservato. Durante la discussione dopo le comunicazioni di Mario Draghi, tutti gli occhi degli esponenti del Movimento 5 Stelle sono puntati sull'ex ministro delle Infrastrutture. Il motivo? La sua cravatta nera. A far notare il look è per primo Gianluca Ferrara, mentrereplica ironizzando: "Ma perché - domanda sorridendo, ma lasciando intuire che per il premier si mette sempre peggio - non è unquesto?". Ma non finisce qui, perché a sua volta il grillino fa notare la pochette indossata da Ferrara: "Il nuovo corso del Movimento non è più contraddistinto dalla spilla con le 5 Stelle ma dalla pochette. Più sbuca dal taschino, più vuol dire che si è alti in grado...", commenta scherzando. E a chi gli ricorda che lui ...