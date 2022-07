LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: impresa Criscio con la Kharlan! Anche Gregorio e Passaro agli ottavi nella sciabola (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 13.43 Rossella Gregorio sfiderà agli ottavi la francese Sarah Noutcha, n.20 del ranking, mentre adesso conosciamo Anche il nome della prossima avversaria di Martina Criscio. La 28enne nativa di Foggia se la vedrà con l’azera Anna Bashta, seconda testa di serie del seeding. 13.40 Epilogo davvero incredibile, con il punto della vittoria arrivato per il secondo cartellino giallo (partenza anticipata) rimediato dall’americana Johnson. 15-12 Rossella Gregorio vola agli ottavi!!!! Sono ben tre dunque le azzurre tra le migliori 16 al mondo nella sciabola! 12-12 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI13.43 Rossellasfideràla francese Sarah Noutcha, n.20 del ranking, mentre adesso conosciamoil nome della prossima avversaria di Martina. La 28enne nativa di Foggia se la vedrà con l’azera Anna Bashta, seconda testa di serie del seeding. 13.40 Epilogo davvero incredibile, con il punto della vittoria arrivato per il secondo cartellino giallo (partenza anticipata) rimediato dall’americana Johnson. 15-12 Rossellavola!!!! Sono ben tre dunque le azzurre tra le migliori 16 al mondo! 12-12 ...

