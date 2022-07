Kim: “Buona fortuna Fenerbahce”, accordo col Napoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kim Min-jae accordo col Napoli è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore di Spalletti, oggi ha salutato il suo Fenerbahce. La società di Aurelio De Laurentiis ha accelerato mettendo sul piatto i 20 milioni di clausola rescissoria, di fatto bloccando il passaggio del difensore sudcoreano al Rennes. L’affare viene dato da molti operatori di mercato come conclusi, tanto che Kim è pronto ad arrivare in Italia per visite mediche e firma del contratto. In questo modo Luciano Spalletti potrà avere Kim già nel ritiro di Castel di Sangro. Un fattore fondamentale dato che il giocatore si candida ad essere il sostituto di Koulibaly e quindi ha necessità di entrare negli schemi difensivi del tecnico toscano. Kim al Napoli: accordo raggiunto, i dettagli Intanto oggi Kim su twitter inviato un ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kim Min-jaecolè vicinissimo ad essere un nuovo giocatore di Spalletti, oggi ha salutato il suo. La società di Aurelio De Laurentiis ha accelerato mettendo sul piatto i 20 milioni di clausola rescissoria, di fatto bloccando il passaggio del difensore sudcoreano al Rennes. L’affare viene dato da molti operatori di mercato come conclusi, tanto che Kim è pronto ad arrivare in Italia per visite mediche e firma del contratto. In questo modo Luciano Spalletti potrà avere Kim già nel ritiro di Castel di Sangro. Un fattore fondamentale dato che il giocatore si candida ad essere il sostituto di Koulibaly e quindi ha necessità di entrare negli schemi difensivi del tecnico toscano. Kim alraggiunto, i dettagli Intanto oggi Kim su twitter inviato un ...

Pubblicità

Torrenapoli1 : Resta questo oggi Buona parte su Kim, con Deulofeu e le richieste Udinese non ci siamo (quindi arenata) - Torrenapoli1 : @mauromele79 Il gioco si svilupperà dritto per dritto e meno manovra Questo è Poi ovvio che Kvara ha grande tecnic… - ambasciatPuglia : @madforfree Ma il #vileaffarista vuole essere Kim il Nord coreano? Sta sulla buona strada - vincycristy2019 : @fbmaarket Non è detto, Kim ha buona velocità di recupero e presenza fisica in campo, farà bene - Purplemami7 : Con questo bel pezzo di Kim Namjoon vi auguro una buona notte ?? -