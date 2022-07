Italiani in vacanza, Too good to go lancia le guide anti spreco (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – In un momento di massima attenzione per le risorse come acqua, energia ed emissioni, a cui si aggiungono le difficoltà economiche connesse all’inflazione, Too good To Go, l’app in Italia contro gli sprechi alimentari, propone le sue guide per viaggiare in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio italiano, salvando del buon cibo, risparmiando, ma soprattutto facendo del bene all’ambiente. Too good To Go vuole quindi proporsi come strumento destinato a tutte le persone che cercano un modo efficace per viaggiare risparmiando, senza però rinunciare al proprio cibo preferito e ad alcune delle più belle mete in Italia. Too good To Go si configura infatti come una soluzione win-win per il consumatore, che permette di unire il risparmio economico a quello ambientale. Ogni Magic Box, infatti, viene ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – In un momento di massima attenzione per le risorse come acqua, energia ed emissioni, a cui si aggiungono le difficoltà economiche connesse all’inflazione, TooTo Go, l’app in Italia contro gli sprechi alimentari, propone le sueper viaggiare in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio italiano, salvando del buon cibo, risparmiando, ma soprattutto facendo del bene all’ambiente. TooTo Go vuole quindi proporsi come strumento destinato a tutte le persone che cercano un modo efficace per viaggiare risparmiando, senza però rinunciare al proprio cibo preferito e ad alcune delle più belle mete in Italia. TooTo Go si configura infatti come una soluzione win-win per il consumatore, che permette di unire il risparmio economico a quello ambientale. Ogni Magic Box, infatti, viene ...

