“Ha spoilerato la sua partecipazione al GF Vip”, Alfonso Signorini la esclude dal reality show (Di mercoledì 20 luglio 2022) Esclusione d’eccellenza dal reality show a causa di uno spoiler: Alfonso Signorini non perdona e la fa fuori Una nuova edizione del GF Vip è in dirittura d’arrivo, mancano meno di due mesi all’apertura della porta rossa ed il cast di gieffini va man mano a comporsi. Tuttavia, ci sono anche esclusioni che pesano. Il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Esclusione d’eccellenza dala causa di uno spoiler:non perdona e la fa fuori Una nuova edizione del GF Vip è in dirittura d’arrivo, mancano meno di due mesi all’apertura della porta rossa ed il cast di gieffini va man mano a comporsi. Tuttavia, ci sono anche esclusioni che pesano. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

skywomanoff : I TATUAGGI ??Molti tatuaggi di Eddie hanno spoilerato il suo destino o comunque la serie di per se. il primo tatu… - mari_marti89 : Volevo ringraziare con un sonoro kitamuort' la suora che, interrompendo il photoshoot per la sua omofobia, ci ha spoilerato #marefuori3 ?? - tittii__ : RT @chevitadelc4zz0: In realtà il morto di mare fuori e pino e penso ci abbiano spoilerato il motivo. Ora capisco la sua drammaticità - chevitadelc4zz0 : In realtà il morto di mare fuori e pino e penso ci abbiano spoilerato il motivo. Ora capisco la sua drammaticità - Sara74927299 : Spoiler il Gay Ludovico ha spoilerato che una fidanzata nota che fa coppia con un altro personaggio noto in questo… -