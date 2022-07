Governo Draghi ultime notizie, fiducia amputata. Lega, FI e M5s non votano la fiducia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alleati e avversari del premier Roma, 20 luglio 2022 - Draghi ottiene la fiducia al Senato (95 sì vs 38 no) ma è una fiducia amputata: Forza Italia , Lega e Movimento 5 Stelle , forze di maggioranza, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alleati e avversari del premier Roma, 20 luglio 2022 -ottiene laal Senato (95 sì vs 38 no) ma è una: Forza Italia ,e Movimento 5 Stelle , forze di maggioranza, ...

Pubblicità

La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa. La discuss… - GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - Global16938439 : RT @TeresaBellanova: Mi chiedo come facciano i ministri delle forze politiche che non intendono votare la fiducia a Draghi a non avvertire… - bellaotero82 : RT @dariodangelo91: Applausi. Ma che dico? Standing ovation per Matteo #Salvini dai deputati della #Lega. Così si brinda nel Carroccio al… -