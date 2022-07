Gf Vip | Denis Dosio e lo sfogo super trash sui social | “Non voglio tornare a lavorare” Poi però…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il profilo Instagram diè stato disattivato. Qualche giorno fa era stato il portale ThePipol Gossip ad intervistare l’ex vippone e a chiedergli come mai il suo profilofosse stato bannato. Ed ecco cosa aveva dichiarato lo stesso: Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei. Può essere per i contenuti che ho pubblicato sulla piattaforma h0t “OF“. Credo le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per “OF“. Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi.è un personaggio molto attivo su diverse piattaforme ...