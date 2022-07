Crisi governo, game over per Draghi: ultimo atto alla Camera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il game over è vicino, ad un passo. Dopo una giornata sulle montagne russe, sembra ormai giunto alle battute finali il governo Draghi, dopo 17 mesi segnati dalla lotta alla pandemia, la corsa per mettere in piedi la campagna vaccinale, le frizioni di governo sulla guerra in Ucraina, il difficile capitolo dell’invio delle armi a Kiev. Forza Italia, Lega, M5S non votano la fiducia, e quell’appello di Draghi in Aula – “siete pronti a ricostruire il patto” che ha consentito all’esecutivo di andare avanti in questo anno e mezzo?- cade inesorabilmente nel vuoto. In realtà il governo incassa il sì alla fiducia, ma sono appena 95 i voti a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilè vicino, ad un passo. Dopo una giornata sulle montagne russe, sembra ormai giunto alle battute finali il, dopo 17 mesi segnati dlottapandemia, la corsa per mettere in piedi la campagna vaccinale, le frizioni disulla guerra in Ucraina, il difficile capitolo dell’invio delle armi a Kiev. Forza Italia, Lega, M5S non votano la fiducia, e quell’appello diin Aula – “siete pronti a ricostruire il p” che ha consentito all’esecutivo di andare avanti in questo anno e mezzo?- cade inesorabilmente nel vuoto. In realtà ilincassa il sìfiducia, ma sono appena 95 i voti a ...

