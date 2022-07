Choc in volo, due mongolfiere si scontrano: una precipita da 60 metri d’altezza (Di mercoledì 20 luglio 2022) Luxor, Egitto. Proprio in queste ore le autorità egiziane hanno sospeso i voli in mongolfiera nell’antica città di Luxor. Il motivo è raccapricciante. Si tratta infatti di una scelta perentoria e precauzionale a seguito dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi e che ha visto finire in ospedale due persone. L’incidente di Luxor in mongolfiera Di fatto, nella località suddetta, qualche giorno fa, precisamente lunedì 18 luglio, una mongolfiera, con 28 turisti a bordo, è finita alla deriva atterrando rovinosamente a terra. Secondo le prime ricostruzioni di traiettoria, il pallone aerostatico avrebbe fatto una strana virata prima di colpire un’altra mongolfiera, anche questa carica di turisti. Leggi anche: Roma, bloccata una spedizione di oltre 140 tonnellate di materiale tossico verso l’Egitto A 60 metri di altitudine L’incidente è avvenuto durante il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Luxor, Egitto. Proprio in queste ore le autorità egiziane hanno sospeso i voli in mongolfiera nell’antica città di Luxor. Il motivo è raccapricciante. Si tratta infatti di una scelta perentoria e precauzionale a seguito dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi e che ha visto finire in ospedale due persone. L’incidente di Luxor in mongolfiera Di fatto, nella località suddetta, qualche giorno fa, precisamente lunedì 18 luglio, una mongolfiera, con 28 turisti a bordo, è finita alla deriva atterrando rovinosamente a terra. Secondo le prime ricostruzioni di traiettoria, il pallone aerostatico avrebbe fatto una strana virata prima di colpire un’altra mongolfiera, anche questa carica di turisti. Leggi anche: Roma, bloccata una spedizione di oltre 140 tonnellate di materiale tossico verso l’Egitto A 60di altitudine L’incidente è avvenuto durante il ...

Pubblicità

CorriereCitta : Choc in volo, due mongolfiere si scontrano: una precipita da 60 metri d’altezza - xiana44698880 : RT @Lamda04174428: Aerei, 'non so come atterrare': le confessioni choc dei piloti, cosa sta succedendo in volo - Lamda04174428 : Aerei, 'non so come atterrare': le confessioni choc dei piloti, cosa sta succedendo in volo - giuiacovelli : Aerei, 'non so come atterrare': le confessioni choc dei piloti, cosa sta succedendo in volo -