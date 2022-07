Calcio | Torino Lukic' Fascia di capitano un onore | grande responsabilità'

(Di mercoledì 20 luglio 2022) "C'è una bella atmosfera nel gruppo, qui mi sento a casa", dice il serbo- "Stiamo lavorando bene, siamo al 12esimo giorno di ritiro, abbiamo tutto per prepararci al meglio per il campionato e ...

Gazzetta_it : Dal kebab alla casa in collina: la nuova Torino di Pogba, con moglie e figli - tuttosport : #Bremer, il saluto ai tifosi del #Torino: 'Vi terrò tutti nel cuore' ??? - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Torino, Gleison #Bremer saluta i tifosi: il messaggio social del brasiliano: Ormai diretto a grandi passi verso la #J… - Luxgraph : Lukic: «La fascia un onore e una responsabilità» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Lukic: 'Mi sento pronto per la fascia da capitano' -

Gleison Bremer è al J Medical per sostenere i test con la sua nuova squadra. Il brasiliano, sbarcato ieri sera all'aeroporto diCaselle, sta iniziando ufficialmente la sua nuova avventura alla Juventus: i bianconeri lo hanno strappato ai cugini granata dopo un lungo testa a testa contro l'Inter....lavorando e si respira una bella atmosfera - aggiunge il centrocampista ai microfoni di... dobbiamo aiutarlo tutti insieme, perché ilitaliano è molto diverso, ma sono sicuro che mister ... As Torino Calcio, Stefano Marenco è il nuovo coordinatore sportivo 'C'è una bella atmosfera nel gruppo, qui mi sento a casa', dice il serbo TORINO (ITALPRESS) - 'Stiamo lavorando bene, siamo al 12esimo giorno ...Il mercato della Juventus non si ferma al centrale brasiliano: obiettivo l'argentino del Psg grande amico del Fideo ...