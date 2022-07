BBC: a Londra il dibattito su come sostituire il canone è ancora apertissimo (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Londra si continua a riflettere sullle future modalità di finanziamento della BBC Les Echos, di Ingrid Feurstein, pag. 17 Nonostante le dimissioni di Boris Johnson e le elezioni per la nomina del suo successore, il dibattito sul finanziamento della BBC continua. In un rapporto a lungo atteso, la Camera dei Lord ha presentato nuove proposte per sostituire il canone, considerato obsoleto nell’era di Netflfx – Il canone di 159 sterline porta 3,8 miliardi di sterline all’anno all’emittente di servizio pubblico, ovvero tre quarti delle sue entrate. Nel corso degli anni, è diventato oggetto di un intenso dibattito politico tra i sostenitori della sua abolizione e coloro che difendono il mantenimento di un servizio pubblico forte, ºud1 del soft power britannico. Contrariamente al Ministro ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 20 luglio 2022) Asi continua a riflettere sullle future modalità di finanziamento della BBC Les Echos, di Ingrid Feurstein, pag. 17 Nonostante le dimissioni di Boris Johnson e le elezioni per la nomina del suo successore, ilsul finanziamento della BBC continua. In un rapporto a lungo atteso, la Camera dei Lord ha presentato nuove proposte peril, considerato obsoleto nell’era di Netflfx – Ildi 159 sterline porta 3,8 miliardi di sterline all’anno all’emittente di servizio pubblico, ovvero tre quarti delle sue entrate. Nel corso degli anni, è diventato oggetto di un intensopolitico tra i sostenitori della sua abolizione e coloro che difendono il mantenimento di un servizio pubblico forte, ºud1 del soft power britannico. Contrariamente al Ministro ...

