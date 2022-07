Avellino mercato in uscita | doppia operazione in arrivo | lo scenario

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoininper l’. Nelle prossime ore la società irpina saluterà Vincenzo Plescia e Luigi Silvestri. Il primo passerà in prestito alla Carrarese. L’attaccante siciliano saluterà dopo aver collezionato 26 presenze, 2 reti e 2 assist nell’ultima stagione. Il difensore è promesso sposo del Siena che ha sul tavolo un contratto triennale. Nessun ripensamento sulla partenza di Salvatore Aloi, la società non ha intenzione di fare passi indietro per l’ex capitano. Daniele Mignanelli è prossimo all’accordo con il Lecco. Quest’ultima destinazione rifiutata da Riccardo Maniero. L’attaccante vuole rimanere in Campania. Il post pubblicato su Instagram con vista sul Vesuvio è un segnale, la Turris segue con attenzione la ...

Pubblicità

TuttoAvellinoit : #Avellino, Mercato in uscita: mancano solo gli annunci ufficiali di #Silvestri al #Siena e #Plescia alla #Carrarese - tuttopescara1 : Mercato: asse Pescara-Avellino, si trattano due giocatori - tuttopescara1 : Mercato: asse Pescara-Avellino, si trattano due giocatori - sportli26181512 : Calciomercato Cittadella, ufficiale: preso Carriero: Il club granata annuncia l'arrivo del centrocampista ex Avelli… - sportavellino : Taurino sul mercato: 'Abbiamo un'idea: freschezza e intensità' - -

Venerdì 22 luglio presso la sede di Solofra () prende il via una nuova stagione di un ...più convinto che se il ragazzo entra a pieno titolo nelle materie ha il futuro assicurato in un...Nessuna novità fresca per quanto riguarda ilin entrata ma rimane sotto i monitor rosanero ... Riscattato in automatico dalla Salernitana con la promozione in Serie B, l'exe Monopoli ...L'amministratore delegato di Nissan Italia ci ha raccontato quali sono i punti di forza della teconogia ibirda adottata dalla Casa giapponese ...PALERMO – Dopo la prima amichevole del ritiro contro l’ASD Oratorio SS. Ciro e Giorgio di Marineo in casa Palermo i fari tornano puntati sul mercato estivo. Chiuso ufficialmente il capitolo Brunori, l ...