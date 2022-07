A un presidente del Consiglio serve capacità di ascolto e mediazione: in Draghi non ne vedo (Di mercoledì 20 luglio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Credo che le caratteristiche di un presidente del Consiglio, specie se non eletto, siano la pazienza, la capacità di ascolto, di mediazione e di sintesi. Mario Draghi ha una carriera in cui si obbedisce e si comanda. L’assertività è funzionale al raggiungimento di obiettivi che non sono negoziabili. Non vedo dove possa avere imparato l’arte della creazione del consenso o come possa cambiare in vecchiaia. Nel suo bagaglio culturale c’è la visione liberista dell’economia fatta di concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, il disconoscimento del ruolo dello Stato nella gestione e produzione di qualsiasi bene e servizio, l’abbattimento del welfare e il taglio della spesa pubblica. Tutte cose che non hanno funzionato e, privo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Credo che le caratteristiche di undel, specie se non eletto, siano la pazienza, ladi, die di sintesi. Marioha una carriera in cui si obbedisce e si comanda. L’assertività è funzionale al raggiungimento di obiettivi che non sono negoziabili. Nondove possa avere imparato l’arte della creazione del consenso o come possa cambiare in vecchiaia. Nel suo bagaglio culturale c’è la visione liberista dell’economia fatta di concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, il disconoscimento del ruolo dello Stato nella gestione e produzione di qualsiasi bene e servizio, l’abbattimento del welfare e il taglio della spesa pubblica. Tutte cose che non hanno funzionato e, privo della ...

