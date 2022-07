Wta Palermo 2022, Bronzetti doma la cinese Wang: è al secondo turno (Di martedì 19 luglio 2022) Lucia Bronzetti conquista il secondo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2022 (terra rossa). La romagnola ha sconfitto per 6-3 6-3 l’ostica cinese Wang Xiyu, che ha deposto le armi dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. A dispetto del punteggio, non è stata una passeggiata per l’azzurra. Nel primo set si è trovata avanti di due break (3-0). Da qui però ha progressivamente subito il gioco potente della sua avversaria, che ha avuto ben tre palle per l’aggancio sul 4-4. Superato questo scoglio, però, Lucia è stata bravissima a strappare per la terza volta nel parziale la battuta alla cinese chiudendo sul 6-3. Nel secondo set Wang è subito andata avanti di un break (2-0). L’italiana però ci ha messo davvero un attimo ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Luciaconquista ildel torneo Wta 250 di(terra rossa). La romagnola ha sconfitto per 6-3 6-3 l’osticaXiyu, che ha deposto le armi dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. A dispetto del punteggio, non è stata una passeggiata per l’azzurra. Nel primo set si è trovata avanti di due break (3-0). Da qui però ha progressivamente subito il gioco potente della sua avversaria, che ha avuto ben tre palle per l’aggancio sul 4-4. Superato questo scoglio, però, Lucia è stata bravissima a strappare per la terza volta nel parziale la battuta allachiudendo sul 6-3. Nelsetè subito andata avanti di un break (2-0). L’italiana però ci ha messo davvero un attimo ...

Pubblicità

sportface2016 : #PLO22 | #Bronzetti doma la cinese #Wang: è al secondo turno - OA_Sport : #TENNIS #Palermo Lucia Bronzetti piega Wang Xiyu e approda al secondo turno - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… - Eurosport_IT : ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa… - vincenzoarmetta : Arriva l esordio al wta Palermo di Caroline Garcia -