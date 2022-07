Vaccino, in Sicilia buona partenza per quarte dosi a over 60 e fragili (Di martedì 19 luglio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “In Sicilia finora c’è stata una discreta risposta nella somministrazioni delle quarte dosi a over 60 e persone fragili. Se prima somministravamo anche meno di mille dosi al giorno tra prime, seconde e terze dosi, oggi abbiamo quintuplicato il numero di somministrazioni e siamo arrivati a oltre 4mila dosi al giorno, con una prevalenza di quarte dosi soprattutto per gli over 60, che sono oltre 3mila al giorno, e l’andamento sembra in crescita”. Lo ha detto nel corso di un’intervista all’agenzia Italpress Mario Minore, coordinatore della task force per la vaccinazione anti Covid in Sicilia. La somministrazione del second booster riguarda le persone dai 60 anni in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Infinora c’è stata una discreta risposta nella somministrazioni delle60 e persone. Se prima somministravamo anche meno di milleal giorno tra prime, seconde e terze, oggi abbiamo quintuplicato il numero di somministrazioni e siamo arrivati a oltre 4milaal giorno, con una prevalenza disoprattutto per gli60, che sono oltre 3mila al giorno, e l’andamento sembra in crescita”. Lo ha detto nel corso di un’intervista all’agenzia Italpress Mario Minore, coordinatore della task force per la vaccinazione anti Covid in. La somministrazione del second booster riguarda le persone dai 60 anni in ...

