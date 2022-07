Ultime Notizie Roma del 19-07-2022 ore 20 | 10

(Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente la politica in primo piano domani si capirà di più in merito alla crisi che rischia di travolgere il governo draghi in attesa del discorso del premier in Parlamento prima al Senato e poi la camera e del voto di fiducia continuano meno sotto caccia ai contatti le trattative questa mattina il segretario del PD Enrico Letta si è recata a Palazzo Chigi a colloquio con draghi quindi il presidente del consiglio è salita al colle per incontrare Sergio Mattarella parallelamente alla camera si è tenuta La riunione di Matteo Salvini con i ministri e sottosegretari capigruppo e vicesegretario della Lega Il Carroccio attentato da elezioni anticipate Ma Berlusconi frena ogni vertice di centro-destra Villa Gran ...

