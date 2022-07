Ultime Notizie – Luca Serianni ancora in coma, prognosi resta riservata (Di martedì 19 luglio 2022) Il linguista, investito ieri mattina a Ostia e ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, è in “condizioni di estrema gravità. Il linguista Luca Serianni, investito ieri mattina a Ostia e ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, è in “condizioni di estrema gravità. Persiste lo stato di coma conseguente alle gravi lesioni cerebrali riportate nell’incidente, la prognosi è riservata”, fanno sapere dalla struttura sanitaria in un aggiornamento di questa mattina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Il linguista, investito ieri mattina a Ostia e ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, è in “condizioni di estrema gravità. Il linguista, investito ieri mattina a Ostia e ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, è in “condizioni di estrema gravità. Persiste lo stato diconseguente alle gravi lesioni cerebrali riportate nell’incidente, la”, fanno sapere dalla struttura sanitaria in un aggiornamento di questa mattina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

