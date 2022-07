Uccide la figlia di 19 anni investendola con l'auto: 'Non accettava il suo fidanzato' (Di martedì 19 luglio 2022) Non accettava il fidanzato di sua figlia e l'ha uccisa . Nigel Malt , padre britannico di 44 anni ha ucciso sua figlia Lauren , di 19 anni, dopo che la ragazza si era intromessa in una lite tra lui e ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Nonildi suae l'ha uccisa . Nigel Malt , padre britco di 44ha ucciso suaLauren , di 19, dopo che la ragazza si era intromessa in una lite tra lui e ...

