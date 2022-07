Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Proveranno ad attaccarmi in ogni occasione possibile, ma alla fine sarà sempre un testa a testa” (Di martedì 19 luglio 2022) La maglia gialla Jonas Vingegaard è pronto ad affrontare la terza settimana del Tour de France 2022. Il corridore della Jumbo-Visma dovrà resistere ancora per sei tappe ai vari attacchi dei suoi rivali, Tadej Pogacar in primis, per conquistare questa Grand Boucle. Non sarà facile, anche perché in queste ultime frazioni mancherà l’aiuto dei compagni Primoz Roglic e Steven Kruijswijk (entrambi ritirati domenica), ma sicuramente il danese cercherà di non mollare niente. “Non è mai bello perdere compagni di squadra, soprattutto due corridori come Primoz o Steven, ma abbiamo ancora una grande squadra – ha affermato Vingegaard in un video pubblicato sul canale Youtube della Jumbo-Visma –. Dobbiamo solo lottare e dare il massimo”. Il classe 1996 ha poi ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) La maglia giè pronto ad affrontare la terza settimana delde. Il corridore della Jumbo-Visma dovrà resistere ancora per sei tappe ai vari attacchi dei suoi rivali, Tadej Pogacar in primis, per conquistare questa Grand Boucle. Nonfacile, anche perché in queste ultime frazioni mancherà l’aiuto dei compagni Primoz Roglic e Steven Kruijswijk (entrambi ritirati domenica), ma sicuramente il danese cercherà di non mollare niente. “Non è mai bello perdere compagni di squadra, soprattutto due corridori come Primoz o Steven, ma abbiamo ancora una grande squadra – ha affermatoin un video pubblicato sul canale Youtube della Jumbo-Visma –. Dobbiamo solo lottare e dare il massimo”. Il classe 1996 ha poi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - bikechannel_ : Nella 38esima puntata di Scatto e Controscatto, condotta da @fracazzaniga e Pier Augusto Stagi, ospite l’ex corrido… - SpazioCiclismo : Rallentato da una influenza persistente (tutti negativi i suoi tamponi), Lennard Kämna non prende stamani il via de… - MassimoCeccare8 : Fottuti e punturati con i sieri iniziano a ritirarsi. Tour de France: Cyclists Quit Because Their 'Lungs Are Screwe… - SpazioCiclismo : Sono entrambi alla Ag2r i due casi covid annunciati ieri dall'UCI: Mikael Cherel e Aurélien Paret-Peintre non prend… -