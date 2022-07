“Ti voglio stare vicino”, dichiarazione in diretta a UnoMattina (Di martedì 19 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una dichiarazione commovente in diretta durante UnoMattina, dove il conduttore non si è fatto sfuggire un particolare che lo ha colpito: ecco che cosa è successo. Durante la puntata del talk show di Rai 1, Massimiliano Ossini non si è lasciato sfuggire un piccolo particolare indossato dalla collega Maria Soave che ha sottolineato la sua Leggi su youmovies (Di martedì 19 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Unacommovente indurante, dove il conduttore non si è fatto sfuggire un particolare che lo ha colpito: ecco che cosa è successo. Durante la puntata del talk show di Rai 1, Massimiliano Ossini non si è lasciato sfuggire un piccolo particolare indossato dalla collega Maria Soave che ha sottolineato la sua

Pubblicità

romeoagresti : #Pogba: “È vero che c’erano altre squadre, ma come ho detto è stato il mio cuore a scegliere la Juve: stavo bene qu… - FanDiTutti4 : RT @LDAilvero: Amoriiii non sono scomparso??. Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di graveee?? Mi sto riposando un pò e cerco di… - volanostelle_ : @buonviaggio_ Credo che sarò anche io li per quell’ora perché sono sola e con il caldo che fa non voglio sentirmi m… - MaurizioRiguzzi : @AzzoJacopo Infatti la vera scommessa per quest'anno è guadagnare 15 metri di baricentro medio a partita. Ne giover… - ile_7_ : RT @LDAilvero: Amoriiii non sono scomparso??. Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di graveee?? Mi sto riposando un pò e cerco di… -