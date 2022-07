Sangue a Foggia, 17enne ucciso a coltellate in strada: il presunto assassino 15enne si costituisce (Di martedì 19 luglio 2022) Orrore nei dintorni di Foggia (a San Severo per l’esattezza) dove un 17enne è stato ucciso in strada da una coltellata sferrata al fianco. Il ragazzo non ce l’ha fatta ed è arrivato privo di vita in ospedale. È una lunga scia di Sangue quella che porta dalla Via Lucera di Foggia al commissariato di zona. In questura, proprio, in queste ore, un 15enne presunto autore dell’omicidio di Francesco D’Augelli, si è presentato intorno alle 13 di oggi, molto probabilmente accompagnato da un avvocato. Gli investigatori della Squadra mobile al lavoro sul caso, erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto. Dopo l’accoltellamento letale avvenuto, sembra, per futili motivi… Foggia, 17enne ucciso a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Orrore nei dintorni di(a San Severo per l’esattezza) dove unè statoinda una coltellata sferrata al fianco. Il ragazzo non ce l’ha fatta ed è arrivato privo di vita in ospedale. È una lunga scia diquella che porta dalla Via Lucera dial commissariato di zona. In questura, proprio, in queste ore, unautore dell’omicidio di Francesco D’Augelli, si è presentato intorno alle 13 di oggi, molto probabilmente accompagnato da un avvocato. Gli investigatori della Squadra mobile al lavoro sul caso, erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto. Dopo l’accoltellamento letale avvenuto, sembra, per futili motivi…a ...

