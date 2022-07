Restano 3 candidati per la guida del Partito Conservatore britannico: Rishi Sunak, Penny Mordaunt e Liz Truss (Di martedì 19 luglio 2022) Martedì pomeriggio si è svolto il quarto giro di votazioni tra i parlamentari del Partito Conservatore britannico per scegliere il nuovo capo del Partito, e di conseguenza anche il nuovo primo ministro, che prenderà il posto del dimissionario Boris Johnson. Leggi su ilpost (Di martedì 19 luglio 2022) Martedì pomeriggio si è svolto il quarto giro di votazioni tra i parlamentari delper scegliere il nuovo capo del, e di conseguenza anche il nuovo primo ministro, che prenderà il posto del dimissionario Boris Johnson.

