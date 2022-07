Putin vola a Teheran | vertice con Erdogan sulla crisi del grano Colloqui anche con Raisi

(Di martedì 19 luglio 2022) Vladimirè arrivato a. Il presidente russo ha incontrato la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, e poi terrà uncon il presidente iraniano Ebrahime quello turco Recep Tayyip. Con quest’ultimo discuterà in particolare delladelscaturita dalla guerra in Ucraina, e delle possibili soluzioni per sbloccare l’export da Kiev. Persi tratta del primo viaggio al di fuori dei confini dell’ex Unione Sovietica da quando ha lanciato l’offensiva in Ucraina. Una volta atterrato, il presidente russo è stato accolto dal ministro del Petrolio iraniano Javad Owji. July 19, 2022 Nel frattempo,edsono impegnati in una riunione del Consiglio supremo delle ...

