scafelatte : Putin atterrato a Teheran peccato speravo precipitato su Teheran - Erdsve : I media iraniani scrivono che l'aereo con Vladimir Putin è atterrato a Teheran. - Crpzo : RT @BelpietroTweet: «Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo un inverno difficile». Con questa dichiarazione, a… - v3rd3acqua : RT @BelpietroTweet: «Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo un inverno difficile». Con questa dichiarazione, a… - aseret55 : RT @BelpietroTweet: «Se Putin dovesse chiuderci il rubinetto del gas è chiaro che avremo un inverno difficile». Con questa dichiarazione, a… -

Vladimira Teheran. Il presidente russo incontrerà i vertici dell'Iran oltre che il presidente turco Tayyip Erdogan per discutere dell'esportazione di grano ucraino. 19 luglio 2022Appenaa Washington, infatti, il capo della Casa Bianca ha risposto con un secco "no", ai ... "Se c'è il voto anticipato Roma debole in Europa e con" Biden, con Mohammed bin Salman è ... Putin atterrato a Tehran, vedrà Raisi ed Erdogan Milano, 19 lug. (askanews) - Vladimir Putin è atterrato a Teheran. Il presidente russo incontrerà i vertici dell'Iran oltre che il presidente turco Tayyip Erdogan per discutere dell'esportazione di gr ...Medio Oriente – Joe Biden è appena atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ma la sua visita a tappe in Medio Oriente – Israele, Palestina e Arabia Saudita – è già al centro di cronache e analis ...