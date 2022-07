Piccole principesse crescono | in Europa la prossima generazione di reali è donna

(Di martedì 19 luglio 2022) Il principe azzurro? Solo nelle fiabe: ladi governantidel Vecchio Continente avrà il volto femminile. La regina Elisabetta II è la “Queen” per antonomasia, colei che sta regnando da quando aveva 25 anni: oggi ne ha 96 anni (compiuti il 21 aprile 2022) e a giugno scorso ha celebrato il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni di regno: tutto il Paese ha resto omaggio, per ben quattro giorni, a colei che è la sovrana più longeva della storia. Meglio di lei ha fatto solo Luigi XIV, guidando il Regno di Francia dal 14 maggio 1643 al 1° settembre 1715. Ma quelli erano altri tempi. La regina Elisabetta II (Instagram)In Inghilterra, alla morte di Sua Altezza Elisabetta II succederà al trono il figlio Carlo, principe di Galles. Il 73enne sarà uno dei pochi regnanti uomini d’visto che le nuove ...

Leonor e Sofia di Spagna,(finalmente) diverse Sono entrambe in una fase di cambiamento ledi Casa Borbone. Leonor, 17 anni il prossimo ottobre, e la sorella Sofia , 15, non si ...Ecco le royal di domani e lo stile che, già da, stanno dimostrando di avere. Sofia e Leonor ... alternano outfit più sportivi e casual, con jeans, blazer e , ad altri da vere.