Operazione intero mandamento 2 | blitz contro clan palermitani | 9 arresti

(Di martedì 19 luglio 2022) La Polizia di Palermo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del capoluogo, nei confronti di 9 indagati (di cui 8 in carcere ed 1 aglidomiciliari) ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione con l’aggravante del metodo mafioso ed intestazione fittizia di beni. Per 8 persone è stato disposto il carcere, per uno i domiciliari. Le attuali indagini avrebbero permesso d’individuare gli odierni indagati, in qualità d’indiziati, come organici alle famiglie delNoce-Cruillas, consentendo, altresì, di raccogliere gravi elementi di colpevolezza sui loro rispettivi ruoli e contributi all’interno dell’organizzazione mafiosa nonché sugli attuali assetti della suddetta ...