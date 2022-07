“Non sto bene”. Dove è finito LDA? Scomparso dai social, tutti in ansia: parla lui (Di martedì 19 luglio 2022) LDA sparito dai social, il cantante ex Amici spiega perché. Nei giorni scorsi il figlio di Gigi D’Alessio, che oggi ha mostrato per la prima volta Francesco, il figlio nato dalla relazione con Denise Esposito, ha rilasciato una intervista a Lorella Cuccarini, nel corso della quale ha confessato di avere una nuova fidanzata. “Dire innamorato è un parolone. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire. Mi sto frequentando con una bellissima persona, sono in una fase di conoscenza. Spero che questa conoscenza diventerà ancora più importante”, ha detto LDA, per poi parlare, ovviamente, della bellissima esperienza ad Amici, Dove Lorella Cuccarini è insegnante di canto. LDA sparito dai social: “Non sto bene, ma niente di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022)sparito dai, il cantante ex Amici spiega perché. Nei giorni scorsi il figlio di Gigi D’Alessio, che oggi ha mostrato per la prima volta Francesco, il figlio nato dalla relazione con Denise Esposito, ha rilasciato una intervista a Lorella Cuccarini, nel corso della quale ha confessato di avere una nuova fidanzata. “Dire innamorato è un parolone. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire. Mi sto frequentando con una bellissima persona, sono in una fase di conoscenza. Spero che questa conoscenza diventerà ancora più importante”, ha detto, per poire, ovviamente, della bellissima esperienza ad Amici,Lorella Cuccarini è insegnante di canto.sparito dai: “Non sto, ma niente di ...

Pubblicità

borghi_claudio : Burioni questo giro non la può passare liscia. Sto facendo valutare la questione di stanotte agli avvocati. Il dile… - borghi_claudio : Sto facendo l'elenco delle azioni che intendo intraprendere per la schifosa azione di #Burioni contro Alessia (e il… - AlexBazzaro : Sto scoprendo un abisso di gentaglia. Sono orgoglioso che Alessia approvi come svolgo il mio mandato in Lega. Sono… - Cinziaspeaks : @UDisattivata @russellcrowe Ma guarda che non gli stanno lasciando fare nulla. Le visite private alla Cappella Sist… - daz_elfo : @masterpharaon90 @AndrewPattone Infatti fottitene e fottici. Alla faccia di sto sfigato a cui chiaramente non lo ha… -

Il coraggio di Daria Kasatkina: "Sto con una donna" e sfida la Russia .' Nel corso dell'intervista la Kasatkina ha ammesso di aver paura di non poter più rientrare nel suo paese e si è detta assolutamente in disaccordo con il suo paese riguardo i recenti attacchi e la ... Michael Mazzacane verso la dodicesima stagione con i Mastini Varese ... ma l'obiettivo è quello di fare meglio quest'anno e già mi sto preparando con serietà perché ho ... ma non era andata affatto male. Inoltre ero in linea con Drolet e mi trovavo benissimo. Quest'anno ... Agenzia askanews SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) «Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2 ... SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) Gli Stati membri assegnano i diritti all’aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento ... che non ha più di 40 anni ... .' Nel corso dell'intervista la Kasatkina ha ammesso di aver paura dipoter più rientrare nel suo paese e si è detta assolutamente in disaccordo con il suo paese riguardo i recenti attacchi e la ...... ma l'obiettivo è quello di fare meglio quest'anno e già mipreparando con serietà perché ho ... maera andata affatto male. Inoltre ero in linea con Drolet e mi trovavo benissimo. Quest'anno ... Marsilio(Fdi):sto con i seimila Sindaci che non firmano per Draghi «Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2 ...Gli Stati membri assegnano i diritti all’aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento ... che non ha più di 40 anni ...