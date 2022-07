Morto dopo un tuffo in mare il Professore Andrea Amici: oggi la cerimonia di commiato (Di martedì 19 luglio 2022) Lutto nel mondo accademico. È Morto all’età di 64 anni il Professore dell’Università della Tuscia Andrea Amici. L’uomo lo scorso 14 luglio ha accusato un malore improvviso dopo essersi tuffato dalla barca metre era in vacanza in Croazia. Fissata per oggi la cerimonia commemorativa all’interno dell’orto botanico dell’ateneo. Leggi anche: Terribile incidente a Ostia, il linguista Luca Serianni falciato da un’auto: è grave Andrea Amici Morto dopo un tuffo in barca Si terrà oggi, martedì 19 luglio, la cerimonia di commiato per dare l’ultimo saluto ad Andrea Amici, il Professore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Lutto nel mondo accademico. Èall’età di 64 anni ildell’Università della Tuscia. L’uomo lo scorso 14 luglio ha accusato un malore improvvisoessersi tuffato dalla barca metre era in vacanza in Croazia. Fissata perlacommemorativa all’interno dell’orto botanico dell’ateneo. Leggi anche: Terribile incidente a Ostia, il linguista Luca Serianni falciato da un’auto: è graveunin barca Si terrà, martedì 19 luglio, ladiper dare l’ultimo saluto ad, il...

