Maxitruffa sui cellulari, giro d'affari per oltre 100 milioni di euro: "Controllate le sim e gli addebiti" (Di martedì 19 luglio 2022) Sono numeri da capogiro quelli portati alla luce dalla Procura di Milano: nella primavera 2020 si sarebbero registrate circa 40mila attivazioni indebite al giorno, con un addebito settimanale di 5 euro agli ignari utenti. Sono 33 gli indagati, mentre il bottino sfiorerebbe i 100 milioni di euro. Maxitruffa da capogiro sui cellulari Ecco perché arriva anche l'invito ufficiale della Federazione Consumatori Italiana a controllare le schede Sim per verificare se tra il 2017 ed il giugno 2020 sono stati eventualmente addebitati costi illegittimi legati all'attivazione di servizi a pagamento non richiesti. Un invito rivolto a tutti i consumatori di servizi di telefonia, nello specifico agli abbonati WindTre, nell'ambito dell'azione avviata per tutelare le vittime della ...

