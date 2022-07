Mattarella: "Chiarire gli oscuri tentativi di deviare le indagini sulla strage di via D'Amelio" (Di martedì 19 luglio 2022) "Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso dalla mafia perché, con professionalità, rigore e determinazione, le aveva inferto un colpo durissimo, disvelandone la struttura organizzativa e l'attività criminale. La mafia li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile e che la Repubblica era in grado di sconfiggerla con la forza del diritto. Nel trentesimo anniversario del terribile attentato di via D'Amelio, desidero rendere omaggio alla sua memoria e a quella degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, che con lui persero la vita a causa del loro impegno in difesa della legalità delle istituzioni democratiche". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel trentesimo anniversario della strage di via ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) "Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso dalla mafia perché, con professionalità, rigore e determinazione, le aveva inferto un colpo durissimo, disvelandone la struttura organizzativa e l'attività criminale. La mafia li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile e che la Repubblica era in grado di sconfiggerla con la forza del diritto. Nel trentesimo anniversario del terribile attentato di via D', desidero rendere omaggio alla sua memoria e a quella degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, che con lui persero la vita a causa del loro impegno in difesa della legalità delle istituzioni democratiche". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, nel trentesimo anniversario delladi via ...

Pubblicità

BaliaLuigi : Però non sarebbe male chiarire che voi eravate per un Conte tre e non avete fatto nulla per averlo PdC. L’ha giusta… - andreacreativo : 'La mafia li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile' Mattarella: 'Chiarire gli oscuri tentativi… - Gidicci : Mattarella: 'Chiarire gli oscuri tentativi di deviare le indagini sulla strage di via D'Amelio' - PomponiGiovanna : RT @Radio1Rai: #19luglio #ViaDAmelio Da più parti la richiesta di arrivare alla verità, a partire dal capo dello Stato Mattarella: 'Fare lu… - Radio1Rai : #19luglio #ViaDAmelio Da più parti la richiesta di arrivare alla verità, a partire dal capo dello Stato Mattarella:… -