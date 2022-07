L’Italia crolla clamorosamente contro la Corea del Nord – 19 luglio 1966 – VIDEO (Di martedì 19 luglio 2022) Il 19 luglio 1966 L’Italia crolla clamorosamente contro la Corea del Nord nella fase a gironi del Mondiale in Inghilterra Quella del 19 luglio 1966 è una macchia indelebile della storia del calcio azzurro. Quel giorno, a Middlesbrough, in Inghilterra, si giocò la gara contro la Corea del Nord, valida per il terzo incontro del Mondiale. Nonostante L’Italia partisse con i pronostici a favore, la gara terminò 1-0 per gli asiatici con gol di Pak Doo-Ik al 42?. Quella sconfitta decretò l’eliminazione degli azzurri dalla competizione: al ct Edmondo Fabbri bastava un pari per passare ai quarti. Iscriviti alla newsletter ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Il 19ladelnella fase a gironi del Mondiale in Inghilterra Quella del 19è una macchia indelebile della storia del calcio azzurro. Quel giorno, a Middlesbrough, in Inghilterra, si giocò la garaladel, valida per il terzo indel Mondiale. Nonostantepartisse con i pronostici a favore, la gara terminò 1-0 per gli asiatici con gol di Pak Doo-Ik al 42?. Quella sconfitta decretò l’eliminazione degli azzurri dalla competizione: al ct Edmondo Fabbri bastava un pari per passare ai quarti. Iscriviti alla newsletter ...

Pubblicità

SalvatoreSamp : RT @tempoweb: Se cade #Draghi non crolla l'#Italia, Giuseppe #Cruciani smonta il tabù: solo da noi non si può votare #crisidigoverno #elezi… - Vito_Cipolla : RT @tempoweb: Se cade #Draghi non crolla l'#Italia, Giuseppe #Cruciani smonta il tabù: solo da noi non si può votare #crisidigoverno #elezi… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Se cade #Draghi non crolla l'#Italia, Giuseppe #Cruciani smonta il tabù: solo da noi non si può votare #crisidigoverno #elezi… - Giupdis : RT @tempoweb: Se cade #Draghi non crolla l'#Italia, Giuseppe #Cruciani smonta il tabù: solo da noi non si può votare #crisidigoverno #elezi… - pizzamarche : -

Marmolada, ecco perch crolla ancora. Il glaciologo: un'altra frattura ... travolgendo le cordate che tornavano dalla cima: undici vittime, otto feriti, una tragedia che ha sconvolto non solo Trentino Alto Adige e Veneto ma tutta l'Italia. Domenica 17 luglio la ... Il petrolio crolla ma la benzina no, come è possibile 5 motivi che nessuno vi vuole svelare 5 motivi per cui il petrolio crolla, ma il prezzo della benzina ... Su questo incide inoltre l'inflazione, che vi ricordiamo aver ... che vi ricordiamo aver raggiunto in Italia il livello record dell'8% ... RSI.ch Informazione ... travolgendo le cordate che tornavano dalla cima: undici vittime, otto feriti, una tragedia che ha sconvolto non solo Trentino Alto Adige e Veneto ma tutta. Domenica 17 luglio la ...5 motivi per cui il petrolio, ma il prezzo della benzina ... Su questo incide inoltre'inflazione, che vi ricordiamo aver ... che vi ricordiamo aver raggiunto inil livello record dell'8% ... L'Italia crolla con il Belgio ed è fuori