L'Europa sta bruciando a una velocità mai vista prima (Di martedì 19 luglio 2022) Il 2022 si sta confermando l'anno climaticamente più nefasto della nostra storia recente. L'assenza di precipitazioni significative e le temperature costantemente superiori alle medie stagionali stanno sconvolgendo le vite di ognuno di noi in modo inedito e concreto. Chi avrebbe mai immaginato, ad esempio, che l'acqua potesse diventare un bene così a rischio? Tra le previsioni dei modelli climatici e l'inefficienza delle nostre tubature c'era forse da aspettarselo, ma vivere la crisi idrica in prima persona si sta rivelando un'esperienza sotto certi versi traumatica, in grado di insegnarci molto sull'emergenza in atto. Sono giorni in cui L'Europa sta soffocando nella morsa di un'ondata di caldo anomalo che proseguirà almeno fino al 25-26 luglio. In Spagna, la città di Ourense ha stabilito quello che – secondo l'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) – ...

