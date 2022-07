Le genovesi “sposate” da Jovanotti | “Conta l’amore | solo quello”

(Di martedì 19 luglio 2022) Silvia e Sara stanno insieme da 16 anni e ad agosto ufficializzeranno la loro unione in Comune. "Siamo salite su quel palco per testimoniare la nostra storia e dare coraggio a tutte le altre"

Pubblicità

darFreccia : RT @ilsecoloxix: Silvia Paparella, 37 anni, e Sara Tacchino, 43, compagne da 16 anni, conviventi a Sestri Ponente dal 2016, sono le genoves… - lucaubaldeschi : RT @ilsecoloxix: Silvia Paparella, 37 anni, e Sara Tacchino, 43, compagne da 16 anni, conviventi a Sestri Ponente dal 2016, sono le genoves… - ilsecoloxix : Silvia Paparella, 37 anni, e Sara Tacchino, 43, compagne da 16 anni, conviventi a Sestri Ponente dal 2016, sono le… -

Abbonati per leggere ancheIntanto ieri però le ho sposate sul palco della nostra festa. È stato un bel momento, sono sempre momenti molto belli tutti unici e memorabili i matrimoni a #JBP e a loro i miei auguri più sinceri e d ...Ad Albenga le due ragazze hanno raccontato la loro storia e, davanti a un Jovanotti in versione celebrante, sono state simbolicamente unite in matrimonio ...