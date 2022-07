Julian Nagelsmann: “Il Barcellona non ha soldi ma compra chi vuole. Strano” (Di martedì 19 luglio 2022) “Il Barcellona è l’unico club che non ha soldi ma alla fine compra tutti i giocatori che vuole. Non so come facciano. È un po’ Strano, un po’ folle”. Non usa giri di parole il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann per commentare la cessione di Robert Lewandowski al club blaugrana a fronte di 45 milioni più 5 di bonus nelle casse bavaresi. Nel corso della conferenza stampa, l’ex Lipsia ha anche parlato di De Ligt, nuovo difensore biancorosso: “L’ho sentito per la prima volta quattro settimane fa. Voleva venire fortemente qui ed è un grande acquisto”. E sull’infortunio di Goretzka: “Sarà fuori 4-5 settimane, deve prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno”, riporta Tobi Altschäffl della Bild. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) “Ilè l’unico club che non hama alla finetutti i giocatori che. Non so come facciano. È un po’, un po’ folle”. Non usa giri di parole il tecnico del Bayern Monacoper commentare la cessione di Robert Lewandowski al club blaugrana a fronte di 45 milioni più 5 di bonus nelle casse bavaresi. Nel corso della conferenza stampa, l’ex Lipsia ha anche parlato di De Ligt, nuovo difensore biancorosso: “L’ho sentito per la prima volta quattro settimane fa. Voleva venire fortemente qui ed è un grande acquisto”. E sull’infortunio di Goretzka: “Sarà fuori 4-5 settimane, deve prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno”, riporta Tobi Altschäffl della Bild. SportFace.

