Guasto tecnico all'aereo, volo per Barcellona bloccato: 200 passeggeri in attesa (Di martedì 19 luglio 2022) Orio al Serio. Sono circa 200 i passeggeri bloccati all'aeroporto di Orio al Serio in attesa di imbarcarsi per il volo diretto a Barcellona con la compagnia aerea Ryanair. Un volo che doveva partire nella sera di lunedì 18 luglio, alle 21,40. Con un'ora e mezza di ritardo i passeggeri sono stati imbarcati, poi una volta sulla pista un primo fermo. "Eravamo pronti al decollo, quando tutto è stato bloccato – racconta una di loro -. Hanno chiamato ingegneri e personale, hanno controllato il carburante. Dopo due ore sembrava che fossimo pronti a decollare, il rullo sulla pista e poi di nuovo lo stop. A questo punto ci hanno fatto scendere dall'aereo e siamo tornati nell'aerostazione. Alle due di notte ci hanno detto che il volo sarebbe ...

