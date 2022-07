Gioia, significato e origine del nome (Di martedì 19 luglio 2022) Il nome Gioia è, come facilmente si può intuire, di tipo augurale e gratulario, di epoca già medievale, dal significato piuttosto eloquente; riprende infatti il termine italiano “Gioia”, nel senso di “felicità”, “allegria”, ma anche di “gioiello”, “pietra preziosa”, ed è quindi accostabile a nomi quali Noemi, Eufrasia, Letizia e Leto, ma anche a Diamante, Rubina, Gemma e Perla. Un’origine analoga la ha il nome inglese Joy, attestato già a partire dal XII secolo, che tuttavia non sopravvisse al Medioevo, e venne ripreso regolarmente solo a partire dal tardo XIX secolo. Dal punto di vista etimologico, entrambi i nomi derivano dal francese joie, che a sua volta è una trasformazione del latino gaudia, plurale di gaudium, “gaudio”, “felicità”. Nel nostro Paese il nome si ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 19 luglio 2022) Ilè, come facilmente si può intuire, di tipo augurale e gratulario, di epoca già medievale, dalpiuttosto eloquente; riprende infatti il termine italiano “”, nel senso di “felicità”, “allegria”, ma anche di “gioiello”, “pietra preziosa”, ed è quindi accostabile a nomi quali Noemi, Eufrasia, Letizia e Leto, ma anche a Diamante, Rubina, Gemma e Perla. Un’analoga la ha ilinglese Joy, attestato già a partire dal XII secolo, che tuttavia non sopravvisse al Medioevo, e venne ripreso regolarmente solo a partire dal tardo XIX secolo. Dal punto di vista etimologico, entrambi i nomi derivano dal francese joie, che a sua volta è una trasformazione del latino gaudia, plurale di gaudium, “gaudio”, “felicità”. Nel nostro Paese ilsi ...

