Francesca Pascale | altro schiaffo a Berlusconi | le voci pazzesche che girano in Rai

(Di martedì 19 luglio 2022)e Paola Turci a Ballando con le Stelle? Sembrerebbe di sì. A confermarlo è Milly Carlucci, conduttrice della trasmissione in onda su Rai 1. Il programma tornerà in onda l'8 settembre e stando alle parole della Carlucci tra i concorrenti, o eventuali ospiti, potrebbero esserci proprio l'ex di Silvioe la sua nuova compagna. Insomma,boccone amaro per il Cav: la sua ex non sceglie Mediaset, ma la concorrenza di Viale Mazzini. "Ci abbiamo sicuramente pensato - ha ammesso sulle colonne del Messaggero -. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le ...

Pubblicità

zazoomblog : Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci vuole Paola Turci e Francesca Pascale - #Ballando #stelle #2022:… - SPYit_official : “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci punta su Francesca Pascale e Paola Turci per mostrare l’amore LGBTQ+ agli… - ParliamoDiNews : “Si è saputo”. Paola Turci e Francesca Pascale, la prima notizia bomba dopo il matrimonio - Notizie Dal Mondo… - Methamorphose30 : RT @amodeomatrix: Pur di distrarre gli italiani dalla richiesta di elezioni, questa settimana i media sarebbero capaci di fare di tutto. Mi… - BITCHYFit : Carlucci conferma alcuni vip di Ballando e punta a Francesca Pascale e Paola Turci -

Tra i nomi spuntano anche quelli di Paola Turci e, che la Carlucci vorrebbe almeno come ospiti. Giuseppe Conte ricoverato al Gemelli di Roma per un'intossicazione alimentare. 'Sta ...In un'estate di coppie che scoppiano, di tradimenti, ritorni di fiamma, c'è chi resiste. Come ad esempioe Paola Turci, da poco unitesi in matrimonio . E si tratta di persone famosissime che ancora permettono ai fans di sognare e di credere che l'amore per sempre possa esistere. Si ...Manca ancora un bel po’ di tempo prima di svelare chi ci sarà in pista per il prossimo Ballando con le Stella 2022 ma Milly Carlucci al Messaggero svela chi vorrebbe e quanti vorrebbero partecipare. M ...Milly Carlucci si sbottona sulla nuova edizione di Ballando con le stelle che tornerà in onda sulla Rai sabato 8 ottobre. La conduttrice, in un'intervista a Il Messaggero, ha detto ...