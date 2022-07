Diversity Index 2022: premiata Generali Italia. “Più che diverse, persone uniche” (Di martedì 19 luglio 2022) Come riconoscere un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo per i propri dipendenti? Ci pensa Parks LGBTA+ Diversity Index, uno strumento di misurazione del successo delle aziende nel raggiungimento di questo fondamentale obiettivo strategico. Nell’edizione 2022, la sesta, Generali Italia ha ottenuto ben due premi: quello a Wanda Bandini Ferroli come “Miglior Alleata” e l’employee resource group We Proud Italia come “Miglior Network LGBTA+”. Parks – Liberi e Uguali, l’associazione senza scopo di lucro creata per aiutare le imprese socie a realizzare un business basato su sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della diversità, ha riconosciuto così l’impegno della compagnia assicurativa nella Diversity, Equity e Inclusion. I premi come “Miglior alleata” ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 19 luglio 2022) Come riconoscere un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo per i propri dipendenti? Ci pensa Parks LGBTA+, uno strumento di misurazione del successo delle aziende nel raggiungimento di questo fondamentale obiettivo strategico. Nell’edizione, la sesta,ha ottenuto ben due premi: quello a Wanda Bandini Ferroli come “Miglior Alleata” e l’employee resource group We Proudcome “Miglior Network LGBTA+”. Parks – Liberi e Uguali, l’associazione senza scopo di lucro creata per aiutare le imprese socie a realizzare un business basato su sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della diversità, ha riconosciuto così l’impegno della compagnia assicurativa nella, Equity e Inclusion. I premi come “Miglior alleata” ...

