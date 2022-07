Detenuta trans mette incinte due compagne di cella

(Di martedì 19 luglio 2022) In un carcere femminile del New Jersey, una 27ennegender, Demi Minor, ha avuto rapporti sessuali con altre duediche sono rimaste. Il rapporto dell'istituto penitenziario Edna Mahan Correctional Facility di...

Secondo il rapporto dell'istituto penitenziario Edna Mahan Correctional Facility di Clinton, dove si sono svolti i fatti, le due donne sono rimaste incinte dopo aver avuto "rapporti sessuali consensuali" con Demi Minor, una 27enne transgender. La legge fu approvata dopo che una donna aveva fatto causa. La 27enne transgender è stata trasferita in un altro penitenziario. Dopo che la notizia è stata divulgata, negli Stati Uniti è scoppiata la polemica.