Delusione Tamberi | soltanto quarto nel salto in alto ai Mondiali di atletica | «L’oro arriverà ma prima devo guarire»

(Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarcoarriva alposto nella gara diinaidiin corso a Eugene, in Oregon. L’azzurro si è fermato a 2.35 dopo aver saltato al secondo tentativo 2.33. L’atleta marchigiano campione olimpico ha superato agevolmente le prime prove, con l’asticella a 2.19, 2.24 e 2.27. A 2.30 ha mancato due volte l’obiettivo, ma alla terza ce l’ha fatta. Poi è arrivato a 2.33 nonostante le non perfette condizioni fisiche. La medaglia d’oro l’ha conquistata il qatariota campione olimpico Mutaz Essa Barshim. L’argento al sudcoreano Woo che non ha superato 2.39. Terzo posto per l’ucraino Protsenko con 2.33 al primo tentativo. Ai microfoni della Raisi è detto soddisfatto: «mondiale? ...

