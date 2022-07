Contributi e ristrutturazione scuole | De Stasio | “Totale assenza di programmazione”

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuale consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento” ho presentato due interrogazioni al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione in relazione ai lavori diche interesseranno nei prossimi mesi diversecittadine. In particolare nel prossimo mese di Ottobre 2022 cominceranno i lavori dipresso la scuola “Pietà” in virtù di un finanziamento ministeriale, e successivamente le“Federico Torre” e “Nicola Sala” che dovranno essere abbattute e ricostruite nell’ambito del PNRR. Ben vengano, naturalmente, i lavori ed i finanziamenti ma, nel contempo, si evidenzia unamancanza didell’Amministrazione che, a tutt’oggi, a distanza di meno di 6° giorni dall’inizio del prossimo anno scolastico (per la ...

Un milione e 200mila euro destinati ai progetti presentati dai Comuni amiatini. Marras: "Una grande spinta per più settori" ...A Fornaci quasi 400 mila euro saranno investiti per mettere a norma lo stadio "Luigi Orlando". Lo rende noto l'assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti dopo che la Regione Toscana ha comunicato la c ...