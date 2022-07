Charlene di Monaco veste Prada con diamanti e Charlotte Casiraghi sparisce (Di martedì 19 luglio 2022) Charlene di Monaco si prende la sua rivincita e al Gala della Croce Rossa brilla letteralmente con l’abito d’argento e ricami scintillanti di Prada. Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco spariscono di fronte all’eleganza made in Italy della moglie di Alberto. Charlene di Monaco protagonista del Gala della Croce Rossa Come promesso, Charlene di Monaco è tornata a indossare un magnifico abito da sera, che sotto tutti i punti di vista può essere definito principesco, per partecipare a uno degli eventi più glamour di Montecarlo, il Gala della Croce Rossa. La moglie di Alberto è stata nominata dal marito nel 2021 vicepresidente dell’associazione monegasca. E da sempre ha avuto un ruolo di alta rappresentanza al suo ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022)disi prende la sua rivincita e al Gala della Croce Rossa brilla letteralmente con l’abito d’argento e ricami scintillanti die Carolina dispariscono di fronte all’eleganza made in Italy della moglie di Alberto.diprotagonista del Gala della Croce Rossa Come promesso,diè tornata a indossare un magnifico abito da sera, che sotto tutti i punti di vista può essere definito principesco, per partecipare a uno degli eventi più glamour di Montecarlo, il Gala della Croce Rossa. La moglie di Alberto è stata nominata dal marito nel 2021 vicepresidente dell’associazione monegasca. E da sempre ha avuto un ruolo di alta rappresentanza al suo ...

