Battiti Live, Mariasole Pollio confessa: “Partecipare a un reality? Solo come conduttrice, ovviamente!” (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo i sei anni a Battiti Live, per Mariasole Pollio è arrivato il momento del grande salto: la prima conduzione di un evento musicale, il Coca Cola Summer Festival. Per la giovanissima influencer è un periodo d’oro: il conseguimento della maturità e la presentazione del cortometraggio La Regina di Cuori lo scorso settembre a Venezia. Mariasole però non dimentica da dove tutto è iniziato. come ha raccontato nel corso di un’intervista a TvBlog.it, sarà sempre grata a Francesco Facchinetti, il suo scopritore: Io e Francesco siamo molto simili. La prima volta che l’ho incontrato a Milano, io avevo appena iniziato e lui ad occhi chiusi ha creduto in me. Mi ha insegnato che se ci credi puoi. Abbiamo realizzato insieme cose che non ci saremmo mai immaginati, ma che ce le siamo sempre dette ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo i sei anni a, perè arrivato il momento del grande salto: la prima conduzione di un evento musicale, il Coca Cola Summer Festival. Per la giovanissima influencer è un periodo d’oro: il conseguimento della maturità e la presentazione del cortometraggio La Regina di Cuori lo scorso settembre a Venezia.però non dimentica da dove tutto è iniziato.ha raccontato nel corso di un’intervista a TvBlog.it, sarà sempre grata a Francesco Facchinetti, il suo scopritore: Io e Francesco siamo molto simili. La prima volta che l’ho incontrato a Milano, io avevo appena iniziato e lui ad occhi chiusi ha creduto in me. Mi ha insegnato che se ci credi puoi. Abbiamo realizzato insieme cose che non ci saremmo mai immaginati, ma che ce le siamo sempre dette ...

Pubblicità

Alessia69591094 : @fortiefragilii Non devi andare a San Siro e a Battiti Live per richiedere attenzione ad un ballerino, è uno spazio… - bubinoblog : BATTITI LIVE, TERZO APPUNTAMENTO TRA FEDEZ, CRISTIANO MAGLIOGLIO E DARGEN D'AMICO - perfetta_cosi : RT @albeesere__: Questa sera se vi va andrà in onda battiti live su Italia 1 e ci sarà Albe?????? #Albe #battitilive #seralbe - IsaeChia : #BattitiLive, Mariasole Pollio confessa: “Partecipare a un reality? Solo come conduttrice, ovviamente!” La giovani… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #BattitiLive - Terza puntata del 19/07/2022 - Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. -