Auto elettriche - PwC Strategy&: "Cresce la domanda, ma mancano le infrastrutture e i prezzi sono alti" (Di martedì 19 luglio 2022) Gli italiani sono sempre più interessati alle Auto elettriche, ma la loro propensione all'acquisto continua a essere frenata dall'assenza di un'adeguata infrastruttura per la ricarica e dai costi troppo elevati. questa la fotografia scattata dalla terza edizione dello studio eReadiness di PwC Strategy& sulle intenzioni e i comportamenti di acquisto di oltre 4.600 consumatori patentati di Italia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Sale l'interesse. In particolare, tra gli italiani è salita dal 55% dell'anno scorso al 65% circa la percentuale di intervistati che si è dichiarata interessata ad acquistare un'elettrica o un'ibrida plug-in nei prossimi due anni. "Rispetto allo scorso anno, Cresce l'interesse verso l'e-mobility da parte dei consumatori definiti 'Pragmatic', ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 luglio 2022) Gli italianisempre più interessati alle, ma la loro propensione all'acquisto continua a essere frenata dall'assenza di un'adeguata infrastruttura per la ricarica e dai costi troppo elevati. questa la fotografia scattata dalla terza edizione dello studio eReadiness di PwC; sulle intenzioni e i comportamenti di acquisto di oltre 4.600 consumatori patentati di Italia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Sale l'interesse. In particolare, tra gli italiani è salita dal 55% dell'anno scorso al 65% circa la percentuale di intervistati che si è dichiarata interessata ad acquistare un'elettrica o un'ibrida plug-in nei prossimi due anni. "Rispetto allo scorso anno,l'interesse verso l'e-mobility da parte dei consumatori definiti 'Pragmatic', ...

disinformatico : C'è un modo per evitare che gli stalli delle auto elettriche portino via parcheggi: elettrificare tutti i posti aut… - disinformatico : Molti si chiedono dove troveremo l'energia per caricare le auto quando saranno tutte elettriche. Però nessuno si… - analiticamente1 : @sciasbat @BusaFabio @KersevanRoberto @WLKFabio @sciopaaa @Grillology @salvo97midolo @GabrieleGalas17 100% rinnovab… - AlessioFx : RT @federico_rivi: Il mining di #Bitcoin emette tanta CO2 quanto le auto elettriche: zero. Il problema è da dove si ottiene l'elettricità.… - alessiosergi2 : Problema ricarica per chi parcheggia le auto elettriche in strada parzialmente risolto. Soluzioni pratiche! Bravi g… -