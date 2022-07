Atletico Madrid | contatti continui per Molina | cosa manca con l’Udinese

(Di martedì 19 luglio 2022) Il top club insiste per l’esterno del: eccoper il passaggio di Nahuelall’Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’è in continuo contatto conper portare Nahuelalla corte di Simeone. L’accordo tra le parti non è stato ancora raggiunto perché non si è trovato il punto di incontro sulle valutazioni die di Perez, contropartita tecnica dell’affare, ma il tutto appare ormai questione di giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

juventusfc : Nuovo appuntamento nella nostra estate ?? Lo Juventus Summer Tour 2022 powered by @Jeep_People fa tappa a Tel Aviv… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atleti, è vicino #Molina dall'@Udinese_1896 - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juve, #Allegri vuole #Morata Si prepara l'offerta per l'Atletico Madrid #SkySport #SkyCalciomercato - LeNewsDelCalcio : De Ligt al Bayern. Con Hernández formerà la coppia di centrali più costosa di sempre: Un'operazione da 67 milioni d… - iamgnokko : @DomenicoF19 @juventusfc @mdeligt_04 Infatti il Bayern Munich lo compra per metterlo a fare il Gruppenfurher nel re… -

Mentre il Barcellona si gode il nuovo acquisto Lewandowski, dalla Spagna rimbalza l'interessamento dell'per Cristiano Ronaldo. Secondo 'As', anche il tecnico Simeone avrebbe dato l'ok ...Frustrazione in casa Ronaldo. Il portoghese vuole lasciare Manchester ma nessuno lo vuole. Si trasferir ora davvero ai suoi ex rivali dell'Chelsea, PSG, Bayern Monaco, Real, persino Napoli, Jorge Mendes ci ha gi provato... senza successo. Mentre il mondo del calcio aspetta il prossimo grande trasferimento di ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...C'è tensione in casa bianconera in me- rito al futuro di Deulofeu e Molina. Lo spagnolo lascerebbe sicuramente Udine in caso di 'all in' da parte del Napoli diverso invece il discorso per il di- fen ...